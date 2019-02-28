28 Şubat 2019, 20:39
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İddaa İhalesinde 10 Yıllık İmza Atıldı!

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıllık sözleşme imzalandı.

Demirören ve Scientific Games Ortaklığı olan Şans Girişim Ortak Girişimi ile Spor Toto arasında İddaa için 10 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin olarak 11.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin neticelendirilmesinin ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 28.02.2019 tarihinde 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (8)
..: Adam trilyonluk ihaleyi kaptı ne yapsın başkanlığı
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İHALECİ: Hem ihale yap!! Hem ihaleye katıl sonra o ihaleyi kazan imzayı at!!! sonra istifa ettim de!!! keş para
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FASULYA GAZ YAPAR: Tüpcü , Fasulya dan cikan,kokudan da Para yapar.
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MEMLEKETİM: Idda, lotto, sansoyunu gibi kumar tezgahlari müslüman ülkelerinde olmamalari gereken unsurlardir. Allah bunlarin hismindan bizleri korusun.
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  • TROLSUN SEN TROL KAL : İsim değiştirip her konuya maydanoz olma...
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