10 Aralık 2018, 16:16
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'Rekabetin Sağlanamadığı' Gerekçesiyle İddaa İhalesi İptal Edildi

27 Kasım tarihinde düzenlenen İddaa ihalesi "sadece bir firmanın teklif vermesi üzerine" Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal edildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti.

REKABET SAĞLANAMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLDİ

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteni'nde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:16



YORUMLAR (26)
MRT: Kumarbaz haramzede pislikler
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BAHİSCİ: İDDİA YENİ BİR DEVİR OLACAK DEDİLER KASADA 150 BİN TL İLE BEKLİYORUM. . . YENİ İDDİA KAFAMIZI SARMASSA KIBRIS GURCÜSTAN ORALARDA TAKILIRIZ SEÇENEK ÇOK
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İDDAA TÜRKİYE: 2019 yeni iddaa istiyoruz Türkiyede Tekelci iddaa istemiyoruz yeni firma istiyoruz Türkiyede canlı bahis tek maçlar yüksek oranlarverecek firma istiyoruz eskisi gibi keriz yerine konmak istemiyoruz yeter artık avrupadaki sitelerin aynısını gibi türkiyede siteden istiyoruz
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İDDİA OYNAMA: iddia oynamayı bırakın devletin ne resmi nede gayri resmi hiç bir şekilde bu illeti oynatmaması gerek insanlar kumar bagımlısı oldu zaten gıt kanaat geçiniyorlar ve buralardan ümit arıyorlar kazanak derken iyice hüsrana ugruyorlar yazık günah borç batagına girincede sonu intihar türkiyedeki intihar olaylarının artışına bi bakın hep bu kumar ( iddia ) illetinden kaynaklı bu devletin yönetenlerin sorumlulugu bu ulkeye iddia girdi aile huzurları kaçtı DEVLET ÇÖZÜM BUL işe tabi umrundaysa vatandaş
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VATANDAŞ: bir çok firma olmalı tek firma yani iddaa çok düşük oranlar veriyor ve insanları kaçak bahise teşvik ediyorlar çok firma olursa rekabet olur o zamanda devlet vergisini daha çok alır
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