10 Aralık 2018, 19:13
»»

İddaa İhalesi İptal Edildi

İddaa İhalesi İptal Edildi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddaa ihalesini iptal etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın  teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti. 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,  "25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteni'nde ilan edilen  Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit  İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması  İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin  sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR