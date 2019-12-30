İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarına bir müdahalede daha bulundu.

Şampiyonluğun favorisi gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.70'den 2.80'e yükselirken, Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 7, Galatasaray'a ise 10 puan fark yapan lider Sivasspor'a ise 4.50 şampiyonluk oranı belirledi.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluk oranlarında 6.50 seviyesine yükseldi.

İşte şampiyonluk oranları;

2.80 Fenerbahçe

4.50 Beşiktaş

4.50 Sivasspor

6.50 Galatasaray

8.00 Trabzonspor