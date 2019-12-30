Haberler » Spor » İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı - Spor

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı

İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluğun mutlak favorisi olarak Fenerbahçe gösterildi.

30.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:31

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarına bir müdahalede daha bulundu.

Şampiyonluğun favorisi gösterilen 'nin oranı 2.70'den 2.80'e yükselirken, Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 7, 'a ise 10 puan fark yapan lider Sivasspor'a ise 4.50 şampiyonluk oranı belirledi.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluk oranlarında 6.50 seviyesine yükseldi.

İşte şampiyonluk oranları;

2.80 Fenerbahçe

4.50 Beşiktaş

4.50 Sivasspor

6.50 Galatasaray

8.00 Trabzonspor

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (15)
KAMBOÇYALI: babanız FENERBAHÇE ulan !
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
EMOXX: galatasaraylıyım ama oynadığı futbol ile fenerbahçe ve sivas hakediyor şampiyonluğu. . .
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
ORHAN: şampiyonluğun mutlak favorisi başakşehirdir
Yayından Kaldır
2 6
Cevap yaz
YAŞLI KURT: Valla süpriz bi sampiyon da çıkabilir. Hehhe
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
KADİR: şampiyonluk fenere teselli ikramiyesi (Türkiye kupası) Beşiktaşa
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
MEMET33: BU ORANLAR ''ZORLU CENTER'' VE NİHAT-ALİŞ FENERASYON TOPLANTISIYL ZORAKİ! DEĞİŞMİŞTİR. 73-75 PUAN BANDINDA ŞAMPİYON GALATASARAYDIR. BOŞA KİMSE HEVESLENMESİN.
Yayından Kaldır
5 17
Cevap yaz
EROL452: 17 hafta kaldı. . . . 73 puan için 15 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi 75 puan için 16 galibiyet 1 yenilgi İmPARAtorunuzla size mutluluklar Cahiiiill
Yayından Kaldır
5 2
1234: valla kimse kusura bakmasın adam gibi oturup değerlendirme yapsın boş boş konuşmasın fb tff görüşmesinden sonra iddia fb yi şampiyon olarak gördü iki hafta önce görüşmeden sonra değişti oranlar
Yayından Kaldır
6 9
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: şampiyon erzurum
Yayından Kaldır
13 1
Cevap yaz
ALFANZO: Kudurun bebeler. . Beşiktaşın oyunu çöp, galatasarayı saymıyoru. . Trabzon zaten kendi ayağına sıktı. . Sivas bu süreci kaldıramaz, genel anlamda oyunuyla hak eden Fenerbahçe net, çamur atmaya çalışanlar Futbol cahilidir.
Yayından Kaldır
4 6
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

16:03   Son Dakika | Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi - Spor
15:56   Bakan Kasapoğlu, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu - Spor
15:56   Murat Germen'den büyük başarı - Spor
15:48   İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek - Spor
15:44   Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi - Spor
15:12   Trabzonspor Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi - Spor
14:49   Quaresma'nın Santos'a transfer olacağı iddia edildi - Spor
14:25   İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı - Spor
14:10   MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek - Spor
12:54   Ünal Karaman'ın ayrılığının arkasında, Trabzonspor'un Felix Magath ile görüşmesinin olduğu ortaya çıktı - Spor
30.12.2019 16:17:54