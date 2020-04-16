Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İDDEF, ramazanda Türkiye ve 33 ülkede yardım faaliyeti yürütecek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan ayında Türkiye ve 33 ülkede yardım faaliyeti yürütecek.

16.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:16
İDDEF, ramazanda Türkiye ve 33 ülkede yardım faaliyeti yürütecek
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan ayında Türkiye ve 33 ülkede yardım faaliyeti yürütecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu başta Türkiye'de olmak üzere İslam coğrafyasında yaşatacak.
Hayırseverlerin bağışlarını Türkiye ile Afrika , Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke 106 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan İDDEF, 2020 yılı ramazan kampanyasını "İyiliğe Dokun" sloganıyla gerçekleştirecek.
İDDEF, ramazanda hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve yardımlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenen Türkiye'nin 81 ilindeki gerçek ihtiyaç sahipleri ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki muhtaç kimseler ile medreselerde eğitim gören ilim talebelerinin evlerine teslim edecek. İDDEF, Türkiye'deki ekipleri ve dünyanın dört bir yanındaki yerel görevlileri ile yardıma muhtaçlar için hazırlanan kumanyaları da evlere ulaştıracak.
2020 yılı için fitre bedeli 27 lira olarak belirlenirken, içerisinde temel ihtiyaç gıdalarının olduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler de 120 lira bağış yapabilecek.
"Hiçbir virüs gönül coğrafyamızla olan bağımızdan güçlü değildir." düsturuyla hareket eden İDDEF, koronavirüs nedeniyle gidilemeyen yerlerde, yerel görevlileri aracılığıyla hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak. Çalışmalarda, Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerine de ağırlık verilecek.
Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak bağışlarını yapabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Afrika, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››İDDEF, ramazanda Türkiye ve 33 ülkede yardım faaliyeti yürütecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına bugün de büyük oranda uyuluyor - Haber 13:52: Batman Üniversitesi'nde Kovid-19 testleri yapılacak - Haber 13:51: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 13:51: AÜ TÜBİTAK 1001 Projesi kabul sayısına göre tüm üniversiteler arasında 9. sırada - Haber 13:51: İnönü trafiğe kapandı, 50 yıllık altyapının yenilenmesi başladı - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi