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İDDEF'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Elazığ'da çadır ve okullarda kalan 200 depremzede aileye han desteğiyle yardımda bulundu.

06.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:42İDDEF'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 'da çadır ve okullarda kalan 200 depremzede aileye han desteğiyle yardımda bulundu.
AFAD ve 'ın koordinasyonuyla deprem bölgesine ulaştırılan ısıtıcı, sünger yatak, kumanya, battaniye, hijyen paketi ve kışlık kıyafet yardımları İDDEF ekipleri tarafından depremzedelere teslim edildi.
Konuya ilişkin İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin bilançosunun derinden üzdüğü dile getirildi.
İD"Depremde evleri yıkılan veya hasar gören kardeşlerimiz için AFAD ve Kızılay ile yaptığımız istişareler sonucunda ihtiyaçları önceden belirlenen Elazığ'daki depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için harekete geçtik" denilen açıklamada hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan yardım tırının bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Kızılay, Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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