Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İDDEF'ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüs tehdidinin yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunlardan etkilenen ihtiyaç sahipleri için İDDEF tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

30.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:17
İDDEF'ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek
Tüm dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan Koronavirüs tehdidinin yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunlardan etkilenen ihtiyaç sahipleri için İDDEF tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 'Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız' sloganıyla başlattığı yardım çalışmasında öncelikli olarak yaşlı ve muhtaç ailelere nakdi yardım, kumanya ve hijyen paketi ulaştıracak.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınını bir afet olarak nitelendirerek acil yardım çalışmaları kapsamında üzerimize düşen görevi yerine getirmek için harekete geçtik. 'Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız' sloganı kapsamında başlattığımız 'Destek Fonu' projesiyle ülkemizin dört bir yanındaki gerçek ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin desteğiyle nakdi yardım, kumanya ve hijyen paketi yardımı sağlayacağız. Her zaman ve her zorlukta devletimizin ve milletimizin yanında olup, bu zor günlerde de mağdur öncelikle yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımızın hanelerine yardım ulaştıracağız. Ülkemizde salgın nedeniyle zor duruma düşen yaşlı ve muhtaç ailelere hep birlikte destek olalım" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu cümlelere yer verildi: "Devletimizin, Koronavirüs'ün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi için aldığı tedbirlerin yanında, İDDEF olarak biz de bu salgın hastalığın ortaya çıkardığı sorunlarda çözümün bir parçası olmak adına projeler geliştiriyoruz. Bu zor dönemde ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dualarımız tüm dünyadaki kardeşlerimizle beraber aziz milletimizin, Ümmet-i Muhammed'in ve tüm insanlığın kurtuluşu için olmakla birlikte önce tedbir diyerek, vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurumlarımızı dikkatle takip edip evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Hayırseverler, "iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor." - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››İDDEF'ten koronavirüs ile mücadeleye tam destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul’da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Sağlık Bakanlığı’na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding’den anlamlı hareket Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:28: AB'den Batı Balkanlara Kovid-19 yardımı - Ekonomi 15:28: İzmir'de oteller sağlık çalışanlarına hizmet vermeye hazır - Ekonomi 15:26: Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 40 adet düştü - Ekonomi 15:26: Manisa OSB Biyokütle Elektrik Santrali için süre uzatımı istedi - Ekonomi 15:24: Peugeot Türkiye'de atama - Ekonomi 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:32: İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu - Ekonomi 13:57: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı - Ekonomi 12:36: Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı - Ekonomi 11:41: Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak - Ekonomi