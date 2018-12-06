İddef'ten Nijeryalı Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "Çantamda Umut Var" projesi kapsamında Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'daki öğrencilere kırtasiye seti seti dağıttı.
İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, federasyonun, Afrika'nın fakir ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri şehrine ulaştırdığı yardımları, yoksullukla mücadele eden ailelere dağıttığı belirtildi.
Nijerya'da mescit, medrese ve su kuyuları gibi hizmet alanlarında projelerini sürdüren federasyonun, yıl boyunca bağışçıların adak, akika ve şükür kurbanlarını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı da kaydedildi.
Hayırsever bağışçıların destekleriyle "Sofrada Tuzun Olsun" projesi kapsamında gıda yardımı yapılan ailelerin, Türkiye
'den gelen yardımlardan dolayı çok mutlu oldukları ve dua ettikleri ifade edildi.
"Çantamda Umut Var" projesi ile de içinde defter, kalem, silgi ve kalemtıraş olan eğitim setinin dağıtıldığı federasyona ait medreselerde eğitim gören öğrencilerin teşekkür ettikleri belirtildi.
Her iki projeyle ilgili detaylı bilgiye, "www.iddef.org" internet sitesinden veya federasyonun "0212 6210065" numaralı telefon numarasından bilgi alınarak destekte bulunabiliniyor.
06 Aralık 2018 Perşembe 09:45