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İDDEF'ten Suriye'ye insani yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "Suriye'ye Yardım Harekatı" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasını sürdürüyor.

15.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:28İDDEF'ten Suriye'ye insani yardım
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), " 'ye Yardım Harekatı" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasını sürdürüyor.
İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, iç savaş ve terör unsurlarının saldırıları ile büyük bir yıkıma maruz kalan Kuzey Suriye'de ve özellikle harabe şehir halinde olan 'te ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
"Yardım Harekatı" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine un, ekmek, battaniye, bebek maması, kışlık kıyafet ile sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan kumanya yardımları teslim ediliyor.
Yardım kampanyası kapsamında bağışlanan unlar fırınlarda ekmek yapılarak, mobil araçlar vasıtasıyla ailelere ve yetimhanelere ulaştırılıyor.
İDDEF, Tel-Abyad ve İdlib'de gıda ve kışlık kıyafet yardımlarını, Kızılay ile koordineli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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