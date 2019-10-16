Kurşun'un afişi görücüye çıktı!

Dizinin başrollerinden Engin Altan Düzyatan ile Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Tutkulu bir aşk yaşayacak Orhan (Engin Altan Düzyatan) ve Leyla'nın (Burçin Terzioğlu) afişe de yansıyan uyumları büyük beğeni topladı.

Çekimleri son hız devam eden ve 23 Ekim Çarşamba saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşacak dizisin kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor, dizinin yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel üstleniyor, senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar kaleme alıyor.