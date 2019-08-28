İdea Teknoloji Çözümleri UBMK 2019'a sponsor oldu

İş süreçleri ve finansal uygulamalarda en yenilikçi çözümleri sunan İdea Teknoloji Çözümleri, faaliyet gösterdiği alanlarda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına destek olmak amacı doğrultusunda 4'üncü Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı'na (UBMK) sponsor olarak destek veriyor. UBMK 2019, Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı olması nedeniyle 11-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

UBMK, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek amacıyla Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu tarafından düzenleniyor. Konferans'ta, yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaya odaklanılıyor. Konferansın bu yılki ana konusunu "Sayısal Dönüşüm" oluşturuyor.

İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Merkezi Yöneticisi İlknur Gür UBMK'da yapacağı sunumda Ar-Ge Merkezi olarak yürüttükleri projeler ve çıktıları hakkında katılımcılara bilgi verecek. Ar-Ge Mühendisi Can Özbey ise "Çıkarsama Problemlerinde PCRE Temelli Düzenli İfadeleri Ayrıştırma" başlıklı bildirisini sunacak.