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İdeal Güzellik kalıpları ergenleri tehdit ediyor

Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan yeni bir araştırma, medya ve sosyal medya tarafından belirlenen fiziksel güzellik ve ideal vücut kalıplarının ergenlik dönemindeki kişilerde psikolojik sorunların gelişmesine neden olduğunu ortaya koydu.

03.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:02İdeal Güzellik kalıpları ergenleri tehdit ediyor

Francisco Nataniel Macedo Uchôa ve meslektaşlarının yaptığı araştırma, medya etkisinin ergenlik dönemindeki kişilerde, fiziksel güzellik kalıpları içselleştirmelerine yol açtığını ve bu kalıplarla eşleşemediklerinde kendi bedenlerinden memnun olmadıklarını gösterdi.

RİSK KIZLARDA DAHA FAZLA

Araştırmada sürekli olarak ideal beden arayışında olan ergenlik dönemindeki kişilerin yeme bozukluklarının gelişimine yönelik riskli davranışlar geliştirmeye başlayabilecekleri ifade edildi. Vücut memnuniyetsizliği ve yeme bozukluğu verilerini analiz eden araştırmacılar, 527'si kız ve 484'ü erkek olmak üzere toplam bin 11 ergen birey üzerinde çalışma yürüttü. Her iki cinsiyetin ergenlik döneminde beden memnuniyetsizliği arttıkça yeme bozukluğu gelişme riskinin da arttığı görüldü; ancak bu riskin erkeklere oranla kızlarda daha fazla olduğu tespit edildi.

OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN ÖNLEYİCİ PROGRAMLAR OLUŞTURULMALI

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Psikyatri Uzmanı Dr. Sevcan Sarı Sönmez, "Kitle iletişim araçlarının etkisi beden memnuniyetsizliğinin oluşmasını destekliyor. Bu da yeme bozukluğunun hem erkeklerde hem de kızlarda ortaya çıkmasına yol açıyor. Hem kitle iletişim araçlarının etkisi hem de beden kitle indeksi, vücut memnuniyetsizliğinin öngörücüsüdür. Vücudun memnuniyetsizliği de hem kız hem de erkeklerde yeme bozukluğu riski için bir tahmin aracıdır. Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve ergenlik dönemindeki kişiler arasında yeme bozuklukları riskini azaltmak için önleyici programlar oluşturulmalı; bu konuda farkındalık yaratılmalıdır" dedi.


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Kaynak: Bültenler

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