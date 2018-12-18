İdeal Saç Ekimi Yaşı Nedir?

Saç dökülmesi genetik olarak erken yaşlarda başlayıp ileri yaşlara kadar devam edebilir. Saç dökülmesi yaşayanlar ne kadar erken önlem alırlarsa tedavi o kadar olumlu sonuç verir. Özellikle gençler, erken yaşta başlayan saç dökülmelerini ciddiye alıp tedavi için uzman bir dermatoloğa başvurmaları gerekir. Saç dökülmesi yaşayan gençlerin ileriye dönük tedbirler almasında fayda var.

SAÇ, KAŞ, SAKAL VE BIYIK EKİMİ

Saçın ön kısmında dökülmelerin başlaması kelleşme sorunun başlangıcı olarak kabul edilir, bu sorunu yaşayanların acilen tedbir almaya başlamaları gerekir. Saç tedavisi ve saç ektirme ameliyatları planlarına bir an önce başlayarak sorunun daha da ilerlemesine meydan verilmemelidir. Kafa derisinde sadece saç değil; sakal, bıyık ve kaş dökülmelerinde de saç ektirme ameliyatından faydalanır.

Hangi yaşta olursanız olun, saçınızın yoğunluğunda gözle görünür bir şekilde % 50'lik bir seyrelme olmuş ve kafa deriniz görülebilir hale geldiyse saç ektirme ameliyatı için uygun aday konumundasınız demektir. Bu sorunu çözmek için en etkili tedavi saç ekimi en etkili tedavi yöntemidir.

İDEAL YAŞ ARALIĞI

Saç ektirme ameliyatında belli bir yaş sınırı olmasa da erken yaşta yapılan saç ektirme ameliyatları daha iyi sonuçlar vermektedir. Saç ekim ameliyatında en önemli faktör saçtaki dökülmenin tamamlanıp tamamlanmamış olmasıdır. Örneğin erkek tipi saç dökülmesi devamlılığı olan bir saç dökülme şekli olsa da ortalama 40 yaşlarında dökülmez hızında yavaşlama başlar. Bu nedenle bu tip saç dökülmesi olanlarda dökülme tamamlanmadan saç ekimi yapılırsa, dökülme devam edeceği için sonraki dönemlerde tekrar saç ektirme ihtiyacı doğar. Hastanın daha sonradan 2 ya da 3 seans daha operasyon yaptırması gerekebilir.

Saç ektirme operasyonu için çok da geç kalmamak lazım. Sağlıklı saç kökünün alınacağı bölgedeki saçın yoğunluğunu ve canlılığını da kaybetmemesi lazım. Ensedeki saçlar ne kadar yoğunsa ameliyat o kadar başarılı geçer. Kısacası saç dökülmelerini çözmek için çok fazla geç kalmadan önlem alarak saç tedavisi için bir uzmandan destek almalı ve onun tavsiyeleri doğrultusunda tedaviye bir an önce başlanılmalıdır.

Kaynak: Bültenler