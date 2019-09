Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) Başkanı Dr. Judith Bryans, "Burada bulunmamızın sebebi, Türkiye 'deki sektörün sesini tüm dünyaya duyurmak. IDF dünyası olarak, sütün geleceğinin şekillenmesi için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu burada konuşacağız." dedi.IDF tarafından İstanbul 'da düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi"nde konuşan Bryans, zirvenin Türkiye'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bryans, Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürüne işaret ederek, şunları kaydetti:"Bugün burada bulunmamızın sebebi, Türkiye'deki sektörün sesini tüm dünyaya duyurmak. IDF dünyası olarak, sütün geleceğinin şekillenmesi için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu burada konuşacağız. Süt sektörü olarak kendi adımıza epey iddialıyız. El ele çalıştığımız takdirde karşımızdaki bütün engelleri aşıp çok parlak ve iyimser bir geleceğe doğru gidebiliriz. Zorlukları fırsata dönüştürmek bizim elimizde. Son zamanlarda hayvansal tarımı eleştiren ve iklim değişikliği nedeniyle hayvan sayısının azalması gerektiğini söyleyen pek çok rapor var. Bakıldığında, süt ürünleri olmadan gerçek gıda güvenliğini sağlayamayız. Sütü her alanda savunmamız gerek. Çevre konusunda üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getiriyor, iyileştirmeye devam ediyoruz."Zirvede, global süt ve süt ürünleri sektörünün yol haritası belirlenecekVerilen bilgiye göre, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nin Türkiye ayağında, global süt ve süt ürünleri sektörünün yol haritası belirlenecek.Zirve kapsamında düzenlenecek forum ve oturumlarda, sektörün geçen yıl neler yaptığı ve gelecekteki hedefleri ele alınacak.Dünya ve Türkiye'den çiğ süt üreticileri, süt ürünleri üretimi yapan sanayiciler, makine ve ekipman üreticileri, lojistikçiler gibi bin 500'e yakın sektör paydaşının katıldığı zirve kapsamında, süt üretim çiftlikleri, süt işleme fabrikaları ve araştırma enstitülerinin yanı sıra turistik bölgeler de ziyaret edilecek.Türkiye'deki süt hayvancılığı sektörünün dünyada tanıtılmasına katkı sağlaması beklenen IDF Dünya Süt Zirvesi, 26 Eylül'e kadar devam edecek.