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İdil Belediyesi'ne kayyum atandı

İdil Belediyesi'ne kayyum atandıŞIRNAK - Hakkında terör soruşturması yürütülen Şırnak'ın HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı.

13.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:28
Belediyesi'ne kayyum atandı
ŞIRNAK - Hakkında terör soruşturması yürütülen 'ın HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı. Yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İdil Belediye Başkanı Songül Erden hakkında, Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/508 esas sayılı dava dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yargılamanın devam ettiği, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6012 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İdil Belediye Başkanı Songül Erden, hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca ve yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında İdil Kaymakamı Zafer Sağ, İdil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.
İdil Belediyesi'ne kayyum atandı

Songül Erden, Şırnak, İdil, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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