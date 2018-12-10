10 Aralık 2018, 12:57
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İdil Biret Antalya'da Konser Verdi

İdil Biret Antalya

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, piyanist İdil Biret'i ağırladı.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, piyanist İdil Biret'i ağırladı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Muratpaşa'da Sanat Var" konserlerinin dördüncüsünde sahneye İdil Biret çıktı.

Çok sayıda müzikseverin ilgi gösterdiği konserde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da yer aldı.

Konserin ardından dakikalarca ayakta alkışlanan Biret'e, Belediye Başkanı Uysal çiçekle teşekkür etti.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 27 Aralık 2018 tarihinde sona erecek konserler serisi bu hafta, "3 BasSes ve Aşık Veysel: Uzun İnce Bir Yol" ile devam edecek. Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu, Zafer Erdaş'ın bir araya gelmesiyle kurulan 3 BasSes'in müzikallerden, türkülere ve halk şarkılarına geniş bir repertuvarla Antalyalılarla buluşacağı konser, 11 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Muratpaşa,Türkan Şoray,İdil Biret
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:57