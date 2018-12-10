İdil Biret Antalya'da Konser Verdi

Muratpaşa
Belediyesi Türkan Şoray
Kültür Merkezi, piyanist İdil Biret
'i ağırladı.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Muratpaşa'da Sanat Var" konserlerinin dördüncüsünde sahneye İdil Biret çıktı.
Çok sayıda müzikseverin ilgi gösterdiği konserde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
ve eşi Ümran Uysal da yer aldı.
Konserin ardından dakikalarca ayakta alkışlanan Biret'e, Belediye Başkanı Uysal
çiçekle teşekkür etti.
Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 27 Aralık
2018 tarihinde sona erecek konserler serisi bu hafta, "3 BasSes ve Aşık Veysel
: Uzun İnce Bir Yol" ile devam edecek. Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu, Zafer Erdaş'ın bir araya gelmesiyle kurulan 3 BasSes'in müzikallerden, türkülere ve halk şarkılarına geniş bir repertuvarla Antalyalılarla buluşacağı konser, 11 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.
Muratpaşa,Türkan Şoray,İdil Biret
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:57