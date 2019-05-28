İdil Biret'ten 100. Yıl Atatürk Konseri

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret
, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün, 19 Mayıs
1919'da Samsun
'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'da konser verdi.
İdil Biret, Atatürk Kültür Merkezi
'nde 100. Yıl Atatürk Konseri ile sanatseverlerle buluştu.
Sanatçı, gecede, Johann Sebastian Bach
, Frederic Chopin, Ahmet Adnan Saygun
ve Beethoven
gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.
Yaklaşık bir saat süren konseri, sanatseverler beğeniyle izledi.
Samsun
, İdil Biret
, Mustafa Kemal Atatürk
, Güncel
Kaynak: AA