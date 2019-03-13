İdil'de Çiftçilere 22 Bin Fidan

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İdil ilçesinde merkez ve köylerindeki kapama meyve bahçesi sayısını artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek, meyveciliğin gelişmesini sağlamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla meyveciliğin geliştirilmesi projesi kapsamında çiftçilere 22 bin fidan dağıtıldı.İdil Ziraat Odası Başkanlığına bağlı Çiftçi Eğitim Merkezinde yapılan fidan dağıtım törenine, Kaymakam Zafer Sağ, İdil Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan Avcı, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Alçı ve çiftçiler katıldı.Kaymakam Sağ, Tarım ve Orman Bakanlığın desteğiyle proje kapsamında 22 bin dağıtımını yaptıklarını belirterek, "Son yıllarda ilçemizde ciddi bir gelişme var." dedi.Daha sonra çiftçilere fidan dağıtıldı.