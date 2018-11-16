İdil'de Dika Destekleri Anlatıldı

Şırnak
'ın İdil
ilçesinde Dicle Kalkınma Ajansı
(DİKA) tarafından destekleme programalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ
, 2018 yılı destek programları ile ilgili bilgi verdi.
DİKA'nın Siirt
, Mardin
, Batman
ve Şırnak için önemine değinen Altındağ, 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında 40 milyon lira bütçe ile değerlendirme süreci tamamlanan 39 projeden 13'ünün Şırnak, 12'sinin Mardin, 7'sinin Batman ve kalan 7'sinin ise Siirt'te destek alma hakkı elde ettiğini aktardı.
Altındağ, "Devlet bu bölgeye kamu yatırımı olarak inanılmaz şeyler yapıyor. Burada yapmamız gereken yereldeki potansiyeli aktif hale getirmek." dedi.
Toplantıya, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin
Arslan, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin
, Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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