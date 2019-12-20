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İdil'de şehitler için mevlit okutuldu

İdil ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

20.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:20 İdil'de şehitler için mevlit okutuldu
ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.
ve İlçe Komutanlığı tarafından Merkez Camisinde şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar için mevlit okutuldu.
Programa, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güneri, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal, siyasi partiler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.
Mevlit programının ardından katılımcılara İdil Öğretmenevinde yemek ikramında bulunuldu.

Kaymakamlık, Jandarma, İdil, Güncel

Kaynak: AA

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