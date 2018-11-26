İdilli Vadisi'nde, Sonbahar Güzelliği

GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesindeki İdilli Vadisi, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.
İslahiye'ye 7 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları
eteklerindeki İdilli Mahallesi'ni içine alan vadideki bitki örtüsü sonbahar ile farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.
- Gaziantep
Islahiye,Gaziantep
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:37