26 Kasım 2018, 12:37
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İdilli Vadisi'nde, Sonbahar Güzelliği

İdilli Vadisi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.

İslahiye'ye 7 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları eteklerindeki İdilli Mahallesi'ni içine alan vadideki bitki örtüsü sonbahar ile farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.

- Gaziantep Islahiye,Gaziantep
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:37