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İdlib bölgesinde Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı Halep kırsalında Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.

14.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:14
'de Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı Halep kırsalında Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.
Muhalifler ve rejim güçleri arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi.
Cephe hatlarından geçişi sırasında Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü.
Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, rejimin Hama askeri havaalanından kalkan bir savaş uçağı, kulenin helikopterin düşürülmesiyle ilgili uyarısı üzerine piste geri döndü.
İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.
İdlib bölgesinde Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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