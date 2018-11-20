İdlib Bölgesinde Suiskast ve Eylemlere Katılan 2 Deaş'lı Trabzon'da Yakalandı

20 Kasım 2018 Salı 16:14



20 Kasım 2018 Salı 16:14

Trabzon'da polisin yaptığı çalışmada İdlib bölgesinde suiskast ve eylemlere karıştığı iddiasıyla 2 DEAŞ'lı Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı.Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma sonucu İldib bölgesindeki suikast ve eylemlere katıldığı belirlenen silahlı terör örgütü DEAŞ içesinde sözde üst düzey emir konumunda olan İdlib doğumlu A.G ve eşi D.B.G Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı.Şahısların ikametinde yapılan aramada ise 2 Laptop ve 1 flaş bellek, 2 adet cep telefonu, Üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu çok sayıda doküman ve not defterleri ele geçirilirken şahısların işlemleri TEM Şube Müdürlüğünde sürüyor. - TRABZON