İdlib bombalanıyor: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

SURİYE'nin İdlib kenti son iki gündür Esad rejimi tarafından hem havadan hem de karadan hedef gözetmeksizin bombalanıyor. Evler, okullar ve hastanelere bombalar düşerken, dünden bu yana düzenlenen saldırılarda, 12'si çocuk, 31 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı.

Esad rejimi, dün sabah saatlerinde İdlib kent merkezi ve çevresini uçaklarla havadan, füzelerle de karadan vurmaya başladı. Hedef gözetmeksizin bombalanan yerler arasında okullar ve hastaneler de bulunuyor. İdlib merkezdeki El Barahim Ortaokulu'nun bahçesine füze isabet etti. Bu sırada okul bahçesinde bulunan 3 öğretmen ve 1 öğrenci yaşamını yitirdi. Bombalamadan yarım saat önce okulun dağılması ve öğrencilerin evlerine gitmesi, daha büyük bir faciayı önledi. Kent merkezi ve çevresinde dün ve bugün birçok eve de bomba isabet etti. İki günlük saldırılarda, 12'si çocuk, 31 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi de yaralandı.Rejim uçakları son günlerde İdlib kent merkezinde alçak uçuş yaparak bombardımanlarını sıklaştırdı.