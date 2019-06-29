29.06.2019 17:13
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İdlib civarındaki köy ve kasabalar harabeye döndü

İdlib civarındaki köy ve kasabalar harabeye döndü

Rus ve Suriye savaş uçak ve helikopterlerinin bombardımanı sonucu İdlib civarındaki yerleşim yerleri hayalet kasaba ve hayalet köylere döndü.

Rus ve Suriye savaş uçak ve helikopterlerinin bombardımanı sonucu İdlib civarındaki yerleşim yerleri hayalet kasaba ve hayalet köylere döndü.

Halkın bombardımandan sebebiyle terk ettiği hayalete dönen kasaba ve köyleri Rus uçaklarının hala bombalamaya devam ettiği belirtildi.

Hazarin köyünü en son terk eden sakini Ebu Muhammed , köyde ayakta kalan bir bina kalmadığını, herkesin köylerini terk ettiğini söyledi.

Ahmed al-Ali de köyde hiç bir askeri birlik veya tesis, sağlık merkezi olmadığını, köyün yüzde 60'ının harap olduğunu buna rağmen Rus uçaklarının hala buraları günlük olarak bombalamayı sürdürdüğünü söyledi. - İDLİB
Kaynak: İHA
Suriye , İdlib , 3. Sayfa

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