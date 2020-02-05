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İdlib'de 1,5 milyon sivil daha Türkiye sınırına göç edebilir

Suriye'de, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Beşşar Esed rejim güçlerinin, Rusya'nın desteğiyle, İdlib kent merkezi ve çevresine ilerlemesi halinde 1,5 milyon civarında sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etmesi bekleniyor.

05.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:38
Suriye'de, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Beşşar Esed rejim güçlerinin, 'nın desteğiyle, kent merkezi ve çevresine ilerlemesi halinde 1,5 milyon civarında sivilin daha sınırı yakınlarına göç etmesi bekleniyor.
Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerliyor.
Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusunda kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Sarmin ve Kumeynas beldelerine karadan ilerlemeye çalışıyor. Bölgede askeri muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar ile rejim arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Rejim sivil yerleşimleri ele geçirmek için saldırılarını sürdürürken, siviller de korkudan göç etmeye devam ediyor.
Halihazırda İdlib kent merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken, Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.
İdlib'de 1,5 milyon sivil daha Türkiye sınırına göç edebilir

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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