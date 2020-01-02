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İdlib'de 1 ayda 253 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin İdlib kırsalında Esad rejiminin saldırıları sonucu sadece Aralık ayında 253 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.

02.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:38 İdlib'de 1 ayda 253 kişi hayatını kaybetti
'nin kırsalında Esad rejiminin saldırıları sonucu sadece ayında 253 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.

Suriye Müdahale Koordinatörleri yayınladığı son raporda, Esad ve 'nın İdlib'e yönelik saldırılarını arttırması sonucu ortaya çıkan 1 aylık acı bilançoyu açıkladı. Rapora göre, yalnızca Aralık ayında saldırılar ve bombardımanlar sonucu 253 sivil hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, Aralık ayında İdlib'e 700 varil bombası ve 14 bin roket atılırken bin 250 hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda özellikle sivillerin yaşadığı mahalleler ve hastaneler hedef alındı. - İDLİB

Aralık, Suriye, Rusya, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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