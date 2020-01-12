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İdlib'de 1 günlük bilanço: 20 ölü, 97 yaralı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin dün İdlib'de düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 20 sivil hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı.

12.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:31
'de Beşar Esad rejiminin dün 'de düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 20 sivil hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı.
Suriye'de sivil savunma ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, dün Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk, 7'si kadın olmak üzere toplam 20 sivil hayatını kaybetti, 32'si çocuk, 25'i kadın en az 97 sivil yaralandı. Açıklamada, rejimi tarafından İdlib genelinde 55 hava saldırısı gerçekleştirildi.
İdlib'in merkezinde rejime ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti. Binş beldesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, pazar yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Nayreb kasabasında yerleşim mahallelerini hedef alan saldırılarda ise 5 sivil hayatını kaybetti.
(Muhammed Rabah/İHA)
İdlib'de 1 günlük bilanço: 20 ölü, 97 yaralı

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


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