İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, devriye sırasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracının hafif hasar gördüğü ve emniyetli bölgeye çekildiği belirtildi.

16.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:53
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, devriye sırasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracının hafif hasar gördüğü ve emniyetli bölgeye çekildiği belirtildi.
Açıklamada, "TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir." ifadelerine yer verildi. İdlib’de 17’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Moskova, Güncel, Haber

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