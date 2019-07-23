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İdlib'de 2 aylık bebek bombardımanda enkaz altından sağ çıkarıldı

Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 aylık kundaktaki bebek enkaz altından sağ çıkartıldı. Ekipler bebeği ağlama sesi üzerine buldular.

23.07.2019 11:26 İdlib'de 2 aylık bebek bombardımanda enkaz altından sağ çıkarıldı

Suriye'de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Maarat El Numan ilçesinde, sivillere yönelik havadan gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 aylık kundaktaki bebek enkaz altından sağ çıkartıldı.

Suriye rejim uçaklarınca Maarat El Numan ilçesi dün havadan bombalandı. Saldırı sonrası bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ve sivil toplum kuruluşları enkaz altında yaralıları kurtarmaya başladı. Bu sırada ekipler enkaz altında ağlayan bebek sesi duydu. Hemen harekete geçen ekipler, 2 aylık olduğu tahmin edilen kundaktaki bebeği enkazdan sağ çıkardı. İsmi öğrenilemeyen bebek çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

40 KİŞİ ÖLDÜ, 100'E YAKIN YARALI VAR

İdlib'in Maarrat El Numan ilçesinde rejime ait uçakların gerçekleştirdiği bombalı saldırıda en az 40 kişi öldü. Yerel kaynaklar 100'e yakın sivilin de yaralandığını belirtti. Bu arada yaralıların tedavisine ise çevredeki hastanelerde devam ediliyor. Saldırıda yüzlerce yerleşim alanı da harabeye döndü.


Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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