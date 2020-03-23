Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››- İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi - Haberler

- İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

- İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini açıkladı.

23.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:27
- İdlib 'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
- İdlib’de 2’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Etiketler : İdlib, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı - Haber Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. - Haber Fransa Başbakanı Philippe: "Ülke genelinde tamamen sokağa çıkma yasağı getirmek istemiyoruz" - Haber Myanmar'da ilk Kovid-19 vakaları görüldü - Haber Cenk Tosun'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber
Loading