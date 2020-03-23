Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi - Haberler

İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

23.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:45
İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib 'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi. - ANKARA
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Etiketler : İdlib, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

99 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Haberler Bakan Gül: Adliyelerde nöbet sistemine geçildi, cezaevlerinde pozitif vaka yok - Haberler Ankara'da kağıt toplayıcılarına kumanya dağıtımı - Haberler Iğdırlılar korona virüs çağrılarına uymadı yine sokaklara döküldü - Haberler Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem - Haberler İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading