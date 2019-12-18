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İdlib'de 24 saatte 24 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 24 saatte içerisinde 24 sivil hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

18.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:15İdlib'de 24 saatte 24 sivil hayatını kaybetti
'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 24 saatte içerisinde 24 sivil hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, dün İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Sivil savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rejim ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 24 saatte 24 sivilin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ölenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu kaydedildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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