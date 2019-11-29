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İdlib'de 62 bin sivil daha yerinden edildi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik bombardımanları, bu ay 62 bin sivili yerinden etti.

29.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:26
'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi 'nın, Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik bombardımanları, bu ay 62 bin sivili yerinden etti.
Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü'nün AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında kasım ayı içinde 11 bin 812 aileden 62 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.
Koordinatörlük, söz konusu güçlerin sivillerin geri dönüşlerini de engellemek amacıyla hastane, okul, cami, sivil savunma merkezi ve sivillerin evleri gibi yaşam merkezlerini vurduğu bilgisini paylaştı.
Saldırılarından kaçan sivillerin büyük bir kısmının, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına, İdlib'deki zeytinliklere ve Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığındığı aktarıldı.
İdlib'de 62 bin sivil daha yerinden edildi

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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