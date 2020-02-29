İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi

Türkiye , perşembe akşamı İdlib 'de Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda şehit olan 33 askerimizin yasını tutarken saldırıya ait yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırı sırasında uçak ve topçu ateşine maruz kalan askerlerimizin olduğu Balyun kasabasına dair görüntüler ortaya çıktı. Associated Press haber ajansı, Esed rejiminin askerlerimizi vurduğu hava saldırısı sonrasında bölgeden görüntüler yayınladı.

Amerika'nın Sesi'nde (Voice Of America) yer alan görüntülerde de yıkım görülüyor.

34 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda İdlib bölgesinde 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. 33 şehit verdiğimiz hain saldırıdan bir gün sonra Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.