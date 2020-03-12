İdlib'de ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'deki son durumla ilgili "Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor.
12.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:14
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib 'deki son durumla ilgili "Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Ekonomi
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