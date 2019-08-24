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- İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

- İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölüİDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.

24.08.2019 14:32
- İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü
- İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü
İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentinin El-Kusor mahallesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 1 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasarın da meydana geldiği gözlendi. Olay yerine sivil savunma ekipleri intikal etti. Ekipler, yaralıları bölgedeki sahra hastanelerine nakletti.
- İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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