İdlib'de bombalı saldırı: 4 ölü, 16 yaralı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan bombalı saldırıda 4 sivil öldü, 16 kişi yaralandı.

İdlib kentinde öğle saatlerinde rejim güçleri tarafından bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Olay anını anlatan ve sürekli bombalamanın yapıldığını ifade eden Hamza Ali, "Burada şimdi bomba patladı, 4 kişi öldü. Çok yaralı var. Artık bombardımanın bitmesini istiyoruz. Çünkü çocuklar ve kadınlar zarar görüyor" dedi.