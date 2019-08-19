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İdlib'de bombardıman sürüyor

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımana devam ediyor.

19.08.2019 16:52 İdlib'de bombardıman sürüyor


SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımana devam ediyor. Türk askeri konvoyunun geçiş güzergahı da savaş uçaklarıyla hedef alındı. Siviller ise bölgeden kaçışını sürdürdü. Suriye'de rejim güçlerinin bombardımanı, İdlib'de gece boyu devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Han Şeyhun bölgesinde bulunan 9 ve 10 No'lu gözlem noktalarına sabah saatlerinde gönderdiği takviye araç ile personelin bulunduğu konvoyun geçiş güzargahı da savaş uçaklarıyla vuruldu.
Maaret el Numan ve Han Şeyhun arasındaki yolun hedef alınması nedeniyle TSK konvoyu, ilerleyemedi. Bunun üzerine konvoy, güvenli noktada durduruldu. Maaret el Numan ve Han Şeyhun kırsalındaki yerleşim alanları ile yollar, savaş uçaklarıyla vuruluyor.

- Suriye

Han Şeyhun, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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