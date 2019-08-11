"İdlib'de bu bayram da her hanede hüzün var"

Suriye'de saldırıların sürdüğü İdlib bölgesinde yerinden edilen siviller, memleketlerinin ve savaştan önceki bayramların özlemini çekiyor.

Suriye'nin kuzeyinde muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunan İdlib, bir bayramda yerinden edilmiş, maddi olanaksızlıklar içindeki sivillere ev sahipliği yapıyor.

Rejimin saldırılarının sürdüğü İdlib bölgesinde yerinden edilen yüz binler, bayram sevinci yaşamanın hasretini çekiyor.

AA muhabirine konuşan Hamalı Fahri Drubi, "Rejimin militanları köyümü işgal edeli 5 yıl oldu." dedi.

Son 3 ayda yoğun hava ve kara saldırıları nedeniyle sınır hattındaki kampların dolup taştığını vurgulayan Drubi, bir çadırda en az üç ailenin yaşadığını söyledi.

Drubi, 9 yıldır süren iç savaşta yerinden edilmiş çocukların henüz hiç bayram yaşamadığını ifade ederek, "Bir nesil memleketini tanımıyor. Köyünü bilmiyor, hatırlamıyor. Kamplarda doğdular. Bayram adetlerini, sevincini bilmiyorlar." diye konuştu.

"Bayramda her hanede hüzün var. İnsanların ufak bir kurban almaya gücü yok." diyen Drubi, şöyle devam etti:

"Bugün bir duam kabul edilecekse bombardımanın durmasını ve Esed rejimin alaşağı edilmesini dilerim. İnsanlar köylerine dönsün. Çocuklar köylerinde ailesi ile akrabaları ile bayram yapabilsin."

"Hangi bayramı kutlayacağız?"

Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita ilçesinden Murhaf Ceddu da 8 yıl önce sınır hattına göç ettiğini belirterek, "Bize bayram yok. Rejim, Hama'nın kuzeyinde ilerliyor." dedi.

Kardeşi ve amcasının rejim saldırısında öldüğünü, kuzenlerinin ise rejimin cezaevlerinde tutuklu olduğunu dile getiren Ceddu, "Hanesinde şehidi olmayan yok. İmkansızlıktan kurban kesemiyorum. İnsanlar zeytin ağaçlarının altında barınmaya çalışıyor. Hangi bayramı kutlayacağız?" ifadelerini kullandı.

Ceddu, en yakın zamanda evine dönüp gelecek bayramları kutlayabilmeyi umduğunu kaydetti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen destekçilerinin yardımıyla saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA