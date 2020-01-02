Haberler » Güncel » İdlib'de çadırda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı - Haber

İdlib'de çadırda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç ederek Harbenuş bölgesinde kurulan çadırlarda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı.

02.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:13 İdlib'de çadırda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 'nin ilinin güney kırsalından göç ederek Harbenuş bölgesinde kurulan çadırlarda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, uzun göç yolculuğu nedeniyle rahatsızlık geçiren sivillere sağlık desteği vermek amacıyla tarama yapıldığını belirtti.
Vakfın sağlık birimi görevlilerinin aileleri çadırlarında ziyaret ederek genel durum tespiti yaptığını aktaran Tosun, "Kış mevsiminin soğukluğunu iyice hissettiğimiz bugünlerde sağlık sorunu yaşayan sivillere ilaç desteği verildi. Aynı zamanda kalıtsal rahatsızlığı olanların da hastanelere sevki yapılarak muayeneleri daha uygun ortamlarda yapıldı. Göç etmiş olan ve ilerleyen dönemlerde gelecek sivillere yönelik sağlık çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Tosun, göç eden ailelere sınırın Suriye tarafında gıda, barınma ve nakdi desteğin sağlandığını da kaydetti.

Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08   Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın ilk kez hakim karşısına çıktı - Haber
13:08   Sezen aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı - Haber
13:08   Sinop'ta camilerde kurulan sabitlenmiş sıralar kaldırıldı - Haber
13:08   Terörist Durmaz'dan "kemik testi" talebi - Haber
13:07   MEB'e 'ISO 9001' ve 'ISO 27001' kalite belgesi - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:10:04