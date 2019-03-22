İdlib'de Çifte Patlama: 3 Yaralı

Kaynak: İHA

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen çifte patlamada 3 sivilin yaralandığı belirtildi.İdlib'de meydana gelen bomba yüklü araç patlamasında ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye'nin İdlib kentinde Al-Qusour Mahallesi'nde bomba yüklü aracın patlatılmasının ardından, ikinci patlamanın bir okul yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı. 3 sivilin yaralandığı patlamalar sonrası sivil savunma ekiplerinin olay yerine geldiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi. - İDLİB