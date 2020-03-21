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İdlib'de Covid-19 endişesi: 'Bırakın elimizi yıkamayı, insanlar çocuklarını yıkayacak su bulamıyor'

Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs 280 binden fazla insanı enfekte ederken, İdlib'deki milyonlarca sığınmacılar arasında tek bir Covid-19 vakası dahil tespit edilemedi. Bunun sebebi ise çok basit, henüz bölgede hiçbir test yapılamadı

21.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:44
İdlib'de Covid-19 endişesi: 'Bırakın elimizi yıkamayı, insanlar çocuklarını yıkayacak su bulamıyor'
Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs 280 binden fazla insana bulaşırken, İdlib 'deki yüz binlerce göçmen arasında tek bir Covid-19 vakası dahi tespit edilemedi. Bunun sebebi ise çok basit, henüz bölgede hiçbir test yapılamadı.

Ancak sahada çalışan Suriyeli doktor ve sağlık uzmanları, aslında virüsün bölgede etkili olmaya başladığını savunuyor. Covid-19'un belirtilerinin görülmeye başlandığı bölgede yaşanan ölümlerin, hastalıktan kaynaklı olduğunu kanıtlamak mümkün değil.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, İdlib, Dünya

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