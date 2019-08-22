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İdlib'de denklem değişiyor: Türkiye kendini nasıl konumlandıracak?

Suriye ordusu Han Şeyhun'u muhaliflerin elinden almaya yaklaşırken bölge dengeleri değişiyor. Türkiye kendini nasıl konumlandıracak?

22.08.2019 16:00 İdlib'de denklem değişiyor: Türkiye kendini nasıl konumlandıracak?
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinin güneyinde muhaliflerin önemli kalelerinden biri olan Han Şeyhun kasabasına yönelik olarak Suriye ordusunun son günlerde yoğunlaşan operasyonlarının ardından muhalif örgütler bölgeden birer birer çekilmeye başlarken, Türkiye'nin değişmekte olan bölgesel dengeler karşısında tavrının ne olacağı merak konusu.

Şam'ı Halep'e bağlayan güzergahın üzerinde bulunan Han Şeyhun, bölgenin dördüncü en büyük kenti olup, yaklaşık beş yıldır muhaliflerin elinde bulunuyor.
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Han Şeyhun, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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