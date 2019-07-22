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İdlib'de düzenlenen hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de rejim ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti.

22.07.2019 07:52 İdlib
Suriye'de rejim ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen saldırılarda 3'ü çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 10 sivilin yaralandığını aktardı.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre aralarında 3'ü çocuk, Cibala'da 1, Keferruma beldesinde 4, Urim El Cuz köyünde 12 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti. Serakib ilçesinde de en az 10 sivil yaralandı.
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Kaynak: Euronews.com
Suriye, Rusya, İdlib, Dünya

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