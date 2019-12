İdlib'de engellileri ilgi ve sevgiyle okutuyor (1)

Öğretmen Nur Huda Haffar Um Vesim, göç etmek zorunda kaldığı İdlib 'de savaş mağduru engelli çocuklara özel eğitim veriyor.Um Vesim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Halep'te engelliler için okul işlettiğini ancak tehcir edilmesi nedeniyle bu faaliyete son vermek zorunda kaldığını söyledi.Göç etmek zorunda kaldığı İdlib'in Cine köyünde mesleğine devam edebilmek için proje başlatan Um Vesim, "Bu köyde akraba evliliğinden dolayı çok sayıda engelli çocuk var. Bu nedenle bu köyü seçtim. Şu an burada 55 öğrencim var. Burada çocuklara eğitim veriyoruz. Bu çocuklar engelli değil, onlar özel ihtiyaç sahibi kişiler." değerlendirmesini yaptı.Savaş nedeniyle çok sayıda çocuğun engelli hale geldiğini vurgulayan Um Vesim, okuldaki öğretmenleri de engelli çocukları veya yakınları olanlardan seçtiklerini belirtti.Öğretmen Um Vesim, "Buradaki çocuklara sevgi ve ihtimam gösteriyoruz. Burada çok mutlular. Çocuklar buraya gelmek için erkenden uyanıyorlar. Tatil günlerinde bile burası açık." diye konuştu."Buradaki çocuklar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Onlara sarılmak, onları anlamak çok güzel bir duygu." diyen Um Vesim, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sesimi duyanlardan özel ihtiyaç sahiplerine öncelik tanımalarını istiyorum. Onlarla ilgilenecek daha fazla merkezin açılmasını istiyorum. Burada sadece bedensel engelli çocuklar var. Akli dengeleri yerinde. Bu çocuklar diğer tüm çocuklarla aynı okullarda eğitim görmeli."Öğrenciler de veliler de memnunÖğrencilerden Abdurrahman Hüseyin, "Okuma yazma öğreniyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Spor yapıyoruz. Çok mutluyum. Evde oturuyorum. Ders çalışıyorum." dedi.Yürüme engelli Hacer Sabbağ da "Her gün beş kardeşimle okula geliyoruz. Okuma yazma öğreniyoruz. Her gün aktiviteler yapıyoruz. Öğretmenimi çok seviyorum ve burada çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Başka bir engelli Ahmet Ceyyid, "Burada okuma yazma öğreniyoruz. Boyama yapıyoruz. Burada çok mutluyum." diye konuştu.Velilerden Um Muhammed de "Engelli bir kızımız var. Evde oturuyordu. Um Vesim gelip okul açtıktan sonra şimdi eğitim görüyor ve ihtiyaçları karşılanıyor. Eskiye göre şimdi kızım daha iyi. İnsanlarla iletişimi daha iyi oldu." dedi.