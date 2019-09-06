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İdlib'de Esad rejimi protesto edildi

Suriyeliler, İdlib kentinde Esad rejimini ve Rusya'yı protesto etti.

06.09.2019 17:56
Suriyeliler, İdlib kentinde Esad rejimini ve Rusya'yı protesto etti.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde yüzlerce Suriyeli, Esad rejimini ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti.
Suriye'nin İdlib kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Esad karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Protestoya katılan göstericiler pankartlar taşıyarak, "Rus vahşet saldırılarını durdurun" sloganları attı. Suriyeliler devrim bayraklarını dalgalandırdı ve sivilleri hava saldırılarından kurtarmak gerektiğini vurguladı. Göstericiler, saldırılar nedeniyle her gün insanların öldüğünü ve saldırılar durana dek protestolarına devam edeceklerini açıklayarak, "BM ve güvelik meclisinden Esad'ın saldırılarını durdurun. Esad geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği yerleri geri vermeli" ifadelerini kullandılar. Gösteriye katılan Suriyeli çocuklar ise "Hayatı seviyorum, sessizliğinizle bizi öldürmeyin" yazılı pankartları ellerinde taşıdılar.
(İHA)
İdlib'de Esad rejimi protesto edildi

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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