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Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti

İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Esed Rejimi'ne yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir tank, Suriye Milli Ordusu tarafından imha edildi.

02.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:07

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin havadan ve karadan yaptığı saldırılar sonucu 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında çok sayıda hedef ve rejim askeri etkisiz hale getirilirken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), rejime ait bir tankı daha imha etti.

TANKSAVAR FÜZESİ İLE HEDEF ALINDI

SMO, Esed rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında rejim unsurlarını hedef almaya devam ediyor. SMO, İdlib'in güney kırsalındaki Hazarin bölgesinde Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti. Tankın tanksavar füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.

BAKAN AKAR SON RAKAMLARI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, harekatla ilgili son rakamları paylaştı. Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 Helikopter, 135 Tank, 5 Hava Savunma Sistemi, 86 Top/Obüs/ÇNRA, 16 Tanksavar/Havan, 77 Zırhlı araç, 9 Mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, TSK, Güncel

Kaynak: İHA


2.03.2020 18:53:36