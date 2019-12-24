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İdlib'de geçen ay başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edildi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu son iki günde 10 bin sivil daha yerinden edildi.

24.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:29
'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve 'nın, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu son iki günde 10 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 10 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Böylece kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edilmiş oldu.
Rejim ve Rusya, hastane, okul, cami, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezleri ve evleri de vurarak, sivillerin dönüşünü engellemeye çalışıyor.
İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.
Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi temel ihtiyaç malzemelerine acil ihtiyaç duyuyor.
Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.
Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.
İdlib'de geçen ay başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edildi

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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