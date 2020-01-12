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İdlib'de geçen yıl rejimin saldırılarında 1830 kişi öldü

SURİYE'nin İdlib kentine 2019'da rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda toplam 1830 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

12.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:59İdlib'de geçen yıl rejimin saldırılarında 1830 kişi öldü

SURİYE'nin kentine 2019'da rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda toplam 1830 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İdlib'te sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, rejimin İdlib kent merkezi, ilçe ve köylerine yaptığı saldırılarla ilgili bilgileri paylaştı. Açıklamada, halkın yıllardır yaşadığı evlerini, arazilerini bırakarak İdlib'i terk edip, sınırı yakınlarında bulabildikleri boş alanlara, zeytin ağaçları altına kurdukları çadırlarda yaşamaya başladıkları belirtildi. Beyaz Baretliler, geçen yıl rejim saldırıları sonucu bölgede 1830 kişinin ölümünü belgelediklerini, bunlardan 450'sinin çocuk, 333'ünün kadın, 20'sinin ise gönüllü olduğu bildirildi. 1146 çocuk ve 846 kadının da saldırılarda evlerin enkazından ekipler tarafından kurtarıldıkları ifade edildi.

BİR YILDA, 13 BİN 281 SALDIRI OLDU

Beyaz Baretliler, Esad rejimi ve destekçileri tarafından sivil halka yönelik yapılan hava ve kara saldırılarında, 45 hastane, 18 fırın, 72 market, 90 okul, 19 kamp, 39 cami ve kilisenin yerle bir edildiği bilgisini paylaştı. Açıklamada bölgeye, 13 bin 281'den fazla saldırı düzenlendiği bildirildi. Bu saldırılardan 228'inin küme bombası, bin 622'sinin varil bombası, 5 bin 70'inin da hava saldırısı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.



Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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